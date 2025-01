GTA 6 potrebbe uscire in due versioni: una completa con la storia e una con il solo GTA Online

Sia Red Dead Redemption 2 che GTA 5 , per esempio, adottano soluzioni simile, con la possibilità di acquistare il pacchetto completo di singolo e multiplayer oppure le due sezioni separatamente, con un prezzo favorevole soprattutto nel caso in cui si punti solo alla sezione online.

Si tratta di una soluzione che abbiamo già visto in precedenza per altri titoli Rockstar Games, ma che solitamente è stata adottata dopo diversi mesi o anni dal lancio dei vari giochi. Il fatto di lanciare GTA 6 subito nelle due diverse edizioni rappresenterebbe dunque una prima volta assoluta per il publisher.

In base a una nuova voce di corridoio diffusa dal leaker Tez2, alquanto noto per quanto riguarda i titoli Rockstar Games, c'è la possibilità che GTA 6 possa essere distribuito in due diverse edizioni al lancio : una completa di gioco in singolo e multiplayer, e l'altra con il solo GTA Online venduto come standalone , ovviamente a un prezzo minore.

Online multiplayer separato per la prima volta al lancio

GTA 6 sarebbe dunque il primo caso di gioco Rockstar Games lanciato in due versioni con un multiplayer standalone, anche perché la piattaforma GTA Online è uscita in effetti dopo il lancio di Grand Theft Auto V, dunque non ci sono esempi concreti di una situazione simile.

Secondo Tez2, dunque, Rockstar Games e Take-Two avrebbero intenzione di lanciare GTA 6 in due diverse edizioni: una completa di storia e multiplayer e una solo con GTA Online.

Considerando il grande successo della piattaforma online di GTA, la soluzione potrebbe avere senso, perché potrebbero esserci utenti interessati solo al nuovo multiplayer, che magari potrebbero sfruttare il prezzo più basso di tale edizione come "primo accesso" al nuovo capitolo per poi effettuare l'upgrade alla versione completa, nel caso in cui questo venga offerto.

In tutto questo potrebbe giocare un ruolo importante anche l'abbonamento GTA+, che potrebbe offrire questa possibilità in maniera simile a quanto fatto da Game Pass con i suoi upgrade premium per i giochi first party lanciati in Ultimate, dunque questo potrebbe risultare anche in un potenziamento del servizio in abbonamento di Rockstar.

Insomma, ci sono diversi aspetti che potrebbero rendere l'idea di un lancio in due edizioni di GTA 6 piuttosto sensato, ma prendiamo comunque la questione come una voce di corridoio, in attesa di eventuali conferme. Nel frattempo, abbiamo visto che il mese di uscita del 2° trailer di GTA 6 sarebbe stato svelato da una band.