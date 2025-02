Civilization 7 massacrato di recensioni negative su Steam, con l'accusa di essere da accesso anticipato

Sid Meier's Civilization VII è già disponibile per quelli che hanno prenotato alcune versioni del gioco (Deluxe da 99,99 euro e Founder da 129,99 euro). Lo sblocco globale avverrà l'11 febbraio, intanto però stanno fioccando le prime recensioni degli utenti, che non sono per niente positive. Anzi, sono "Perlopiù negative" . Per la precisione, ben il 61% delle circa 1.200 recensioni pubblicate al momento di scrivere questa notizia sono negative, con soltanto il 39% di segno positivo. A cosa sono dovute le critiche?

Tanti problemi

In questo caso parliamo di accuse sostanziali. Le lamentele più frequenti riguardano lo stato del gioco, che per molti appare non finito. In particolare viene criticata l'interfaccia utente, fin troppo macchinosa per gli standard di Firaxis, soprattutto se si usano mouse e tastiera (pare che vada meglio con i controller). Vengono inoltre additati alcuni elementi grafici, come le icone delle risorse, non proprio piacevoli da guardare, e si parla di mancanza di opzioni per personalizzare le partite, con pochi tipi di mappa selezionabili.

Secondo alcuni è un netto passo indietro rispetto a Civilization VI. Per chi se lo stesse chiedendo, le novità introdotte nel gioco non vengono criticate più di tanto. Anzi, molti sembrano averle accettate di buon grado. Semplicemente lo stato del gioco non appare ottimale, tanto che qualcuno si è spinto a dire che avrebbe dovuto essere lanciato prima in accesso anticipato, perché c'è ancora tanto lavoro da fare per portarlo ai livelli che ci si aspettano da un titolo di questa prestigiosa serie.

Comunque sia, per avere altre informazioni sul gioco leggete la nostra recensione di Sid Meier's Civilization VII, in cui ci siamo espressi in termini molto positivi rispetto al lavoro fatto da Firaxis.