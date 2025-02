La Battaglia degli Jaeger di Pacific Rim sta per stravolgere l'universo di Doomsday: Last Survivors

Doomsday: Last Survivors annuncia una speciale collaborazione con Pacific Rim, attiva dall'1 febbraio al 30 marzo 2025. Durante questo periodo, i giocatori potranno sperimentare nuovi eventi e ottenere oggetti esclusivi a tema Pacific Rim, tra cui un eroe inedito, varie tipologie di armamenti, creature biochimiche, skin per la squadra e per il rifugio e un veicolo personalizzato. Saranno inoltre disponibili decorazioni, emoji e una bolla di chat dedicata, che permetteranno di arricchire l'esperienza di gioco con numerosi elementi unici.

Il fulcro della collaborazione è l'evento "Pacific Rim: Doomsday", suddiviso in diverse attività. Nella "Battaglia degli Jaeger", all'interno della modalità Caccia alle taglie, i giocatori potranno riscoprire le atmosfere dei film grazie alla colonna sonora iconica e alle sfide in stile cinematografico. Coloro che raggiungono 2 milioni di Potenza nella "Battaglia degli Jaeger" potranno trasformarsi in Gipsy Avenger, vivendo combattimenti ancora più avvincenti.

A febbraio, durante il "Gacha della fortuna" (dall'1 al 28), sarà possibile utilizzare Monete gacha per ottenere ricompense casuali e aumentare progressivamente un indicatore di Fortuna, sbloccando infine un premio speciale. Da marzo, invece, la "Breccia di ricchezza" (dall'1 al 31) offrirà l'opportunità di esplorare una fessura dimensionale per raccogliere ricompense esclusive tramite i Nuclei di antimateria.

Per maggiori dettagli sugli eventi in programma, basta visitare la pagina di Doomsday: Last Survivors.