Doomsday: Last Survivors e Metal Slug 3, ecco tutti i dettagli di una collaborazione incredibile

Pronti a rivivere l'emozione della sala giochi? Doomsday: Last Survivors si unisce in uno scontro apocalittico con Metal Slug 3, il classico sparatutto di SNK. Legati da nemici comuni come zombie e mummie, questi due mondi si fonderanno fino al 31 ottobre 2024 per una battaglia epica!

Ma non è tutto! Questa collaborazione porta con sé una valanga di novità. Innanzitutto, due eroi iconici di Metal Slug 3, Marco ed Eri, sono presenti nel roster di Doomsday come un unico personaggio giocabile. Inoltre, è possibile mettere le mani su una serie di oggetti esclusivi: un nuovo Veicolo, una skin per la vostra Squadra, un set completo di Armamenti, una skin per il Rifugio, una Cornice ritratto, decorazioni per il Rifugio, emoji per la chat, una bolla di chat e persino un'Etichetta speciale.

Per rendere l'esperienza ancora più coinvolgente, è stato introdotto un evento a puzzle. Raccogliete i frammenti, completate il puzzle e guadagnate medaglie che è possibile scambiare con gli oggetti della collaborazione. E per i collezionisti più accaniti, si potranno ricevere delle piastrine militari d'oro personalizzate. Potrete vincerle partecipando agli eventi di estrazione sulla pagina web dedicata tra settembre e ottobre. Non dimenticate: la prima estrazione è gratuita.

La pagina web sarà il fulcro di tutta la collaborazione. Oltre a mostrare tutti i nuovi contenuti, ospita una serie di eventi entusiasmanti. Nell'evento Carte fortunelle, si possono girare le carte quotidianamente per vincere premi, inclusi Buoni regalo Amazon da 500$. L'evento Invito di amici vi permette di formare una squadra apocalittica con nuovi giocatori, partecipare a sfide esclusive e guadagnare ricompense. Infine, con l'evento Ritorno a casa, potete invitare vecchi compagni di gioco a riunirsi alla battaglia, completare missioni insieme e avere la possibilità di vincere altri Buoni regalo Amazon.

Nel caso in cui vogliate giocare a Doomsday: Last Survivors, potete farlo su: App Store, Google Play e PC.