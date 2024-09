Test Drive Unlimited: Solar Crown ha dei requisiti di sistema minimi che stanno facendo discutere

Va detto che normalmente i requisiti minimi non elencano schede troppo performanti, ma nel caso di Test Drive Unlimited: Solar Crown la volontà di includere anche le GPU della serie GeForce GTX potrebbe aver portato a dei probabili compromessi che non si vedevano da tempo.

Di base il gioco farà ampio ricorso all'uso di sistemi di upscaling , partendo però in alcuni casi da una risoluzione di rendering di 640x360 per raggiungere i 1080p.

I rischi dell'upscaling eccessivo

Comunque sia, ecco i requisiti di sistema di Test Drive Unlimited: Solar Crown:

Minimi (1080p, 30fps, FSR 2 Ultra Performance) OS: Windows 10 o successivo GPU: Nvidia GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 480, Intel Arc A380 CPU: Intel Core i7 7700K, AMD Ryzen 7 1800X RAM: 12GB Spazio di archiviazione: 50GB SSD

Raccomandati (1080p, 60fps, DLSS o FSR 2 Balanced) OS: Windows 10 o successivo GPU: Nvidia GeForce RTX 2080, AMD Radeon RX 6650 CPU: Intel Core i7 11700K, AMD Ryzen 7 3700X RAM: 12GB Spazio di archiviazione: 50GB SSD



Spieghiamo meglio. I requisiti di loro sembrano simili a quelli di altri giochi. Nei minimi si parla però di 1080p, ottenibile con FSR 2 (il sistema di upscaling di AMD) impostato su Ultra Performance. Come saprete, l'upscaling avviene riducendo la risoluzione di rendering nativa che viene allargata dall'intelligenza artificiale alla risoluzione di output selezionata. Tra le schede viene indicata come compatibile anche la GTX 1660, che di suo non supporta DLSS di NVIDIA. Ciò significa che chi la possiede dovrà usare per forza FSR 2, ma a delle impostazioni estreme.

Per la precisione, con una risoluzione di output di 1920x1080, utilizzando FSR 2 a Ultra Performance si riduce la risoluzione di rendering a 640 x 360. I problemi che ne possono derivare sono diversi, come un'immagine eccessivamente sfocata, vari glitch visivi e, in casi estremi, un ritardo negli input (che per un gioco di guida sarebbero letali).

Insomma, secondo alcuni mettere una GPU simile tra i requisiti minimi non è stato molto corretto, a meno di non specificare nel dettaglio cosa si troverà effettivamente di fronte l'acquirente, visto che è diverso dal giocare semplicemente a un livello di dettaglio grafico molto basso.