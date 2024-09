Acer Predator Project DualPlay è un portatile da gioco con controller estraibile: un dispositivo dal design senza dubbio originale, che per il momento è ancora soltanto un concept ma potrebbe diventare realtà.

Come si può vedere nel trailer qui sotto, l'idea dei progettisti Acer è quella di collocare un controller piuttosto sottile, dotato di stick analogici e pulsanti, nella parte bassa del notebook, con il dorso a fungere da touchpad.

Una volta estratto, il gamepad può essere utilizzato così com'è o addirittura diviso in due, come accade con i Joy-Con di Nintendo Switch. Il supporto restante immaginiamo possa essere inserito nuovamente nel portatile.

Non è tutto, però: quando il controller viene estratto dal Predator Project DualPlay, sui lati del notebook spuntano due altoparlanti da 5W pensati per garantire un ambiente anche sonoro in linea con l'esperienza di gioco.