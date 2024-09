Street Fighter 6 annuncia la data di uscita di Terry Bogard con un trailer del Fighting Pass

Si tratta ovviamente di un evento molto importante per il picchiaduro a incontri della casa di Osaka, che non aveva mai ospitato nella serie principale il rappresentante di punta della saga concorrente di Fatal Fury , Terry Bogard appunto.

Un ritorno annunciato

Annunciato con un trailer lo scorso luglio, l'arrivo di Terry Bogard in Street Fighter 6 rappresenta per molti versi un'operazione promozionale volta a rilanciare la popolarità del personaggio SNK, visto che fra non molto lo vedremo tornare in un gioco a lui dedicato.

Stiamo parlando naturalmente di Fatal Fury: City of the Wolves, in uscita il 24 aprile 2025 su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S: un nuovo capitolo che arriva a parecchi anni dall'ultimo, con la chiara intenzione di donare nuova luce a questo brand storico.