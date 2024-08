Due trailer di Fatal Fury: City of the Wolves svelano la data d'uscita e Mai Shiranui

In occasione della Gamescom 2024 sono stati pubblicati due nuove trailer di Fatal Fury: City of the Wolves, attesissimo seguito della storica serie di picchiaduro a incontri di SNK, per anni concorrenti diretti della serie Street Fighter.

In uno dei trailer è stato svelato un nuovo personaggio (nuovo per modo di dire): Mai Shiranui, uno dei ritorni più attesi della serie, considerando quanto è amata dai fan e quanto risulta essere iconica nella serie. La possiamo vedere in azione con tutte le sue mosse speciali, nonché con i suoi nuovi costumi.

L'altro trailer è stato usato per comunicare la data d'uscita ufficiale: il 24 aprile 2025. Si tratta inoltre di un filmato più generale, in cui possiamo vedere diverse sequenze di gioco. Insomma, ne avete da vedere se state aspettando questo gioco.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Fatal Fury: City of the Wolves è in sviluppo per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.