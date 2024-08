Starfield: Shattered Space ha una data d'uscita e il veicolo REV-8 è disponibile ora con update gratis

In un colpo solo vengono dunque riportati due grossi aggiornamenti su Starfield, con approfondimenti che probabilmente arriveranno nei prossimi giorni, attraverso le dirette già annunciate da parte di Microsoft in occasione della Gamescom 2024.

Finalmente il veicolo di superficie

Come abbiamo visto, Shattered Space è destinato a rappresentare un'aggiunta di notevoli dimensioni e di una certa importanza per l'universo di Starfield, come spiegato anche da Todd Howard in precedenza.

Per il resto, il trailer pubblicato all'Opening Night Live si concentra soprattutto sul nuovo veicolo disponibile proprio da questa sera nel gioco.

Il veicolo REV-8 è una sorta di fuoristrada spaziale in grado di viaggiare su ogni superficie dei pianeti, dotato di una notevole forza propulsiva e anche di razzi che consentono di spiccare dei notevoli salti e oltrepassare crepacci e gap vari con grandi balzi.

Il veicolo REV-8 è disponibile in queste ore in Starfield con un update gratuito, consentendo finalmente uno spostamento più veloce e dinamico sulle superfici dei pianeti, cosa che era stata richiesta da tempo dai giocatori e ora esaudita da Bethesda.