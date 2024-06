Quanto sarà grande Starfield: Shattered Space? Todd Howard parla dei contenuti dell'attesa espansione

In termini di mere dimensioni, Howard ha svelato che i giocatori possono aspettarsi un'espansione simile a Far Harbor di Fallout 4 . Giusto per rendere meglio l'idea, stando al portale How Long to Beat questo DLC richiede mediamente quasi 8 ore per il completamento e dalle 15 alle 23 ore per chi vuole completare tutte le missioni secondarie e gli extra proposti.

Dopo le nuove informazioni arrivate nel corso dell'Xbox Games Showcase 2024, Todd Howard di Bethesda è tornato a parlare di Shattered Space , la prima grande espansione di Starfield in arrivo durante l'autunno di quest'anno, svelando nuovi dettagli sul DLC e in particolare sul volume dei nuovi contenuti che possono aspettarsi i giocatori.

Le parole di Howard

"Dal punto di vista dei contenuti, stiamo pensando a qualcosa di simile a quello che abbiamo fatto con Far Harbor in Fallout 4", ha detto Howard in un'intervista con il canale YouTube di MrMattyPlays.

"Ci siamo detti: ok, questo è un risultato che funziona per i nostri piani, che prevedono di fare queste espansioni annuali della storia, quindi siamo davvero entusiasti. Ci permette di fare alcune cose come nei giochi precedenti e di offrire ai giocatori non solo quell'esperienza, perché si tratta sempre di Starfield, ma anche questo nuovo tipo di mondo alieno che è possibile esplorare".

Nella medesima intervista Howard ha anche lasciato intendere che Shattered Space non sarà l'unica espansione di Starfield e che Bethesda ha già programmato anche un altro DLC di dimensioni considerevoli per l'Anno 2, dunque in uscita il prossimo anno. Ciò è in linea con la volontà dello studio di continuare a supportare il gioco a lungo, come del resto già fatto con The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4.