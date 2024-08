Marvel Rivals svela la data di uscita e due nuovi personaggi alla Gamescom 2024

Inoltre è stata svelata la data di uscita del videogioco che sarà disponibile dal 6 dicembre 2024 in formato free to play.

Il trailer di Marvel Rivals della Gamescom 2024

Il video di presentazione della data di uscita di Marvel Rivals viene descritto come segue: "L'impero intergalattico del Wakanda è in pericolo! Capitan America entra in azione contro il suo vecchio rivale: il Soldato d'Inverno. Riunitevi e rispondete alla chiamata, giocatori!"

Captain America è ovviamente il protettore degli USA e uno dei personaggi più noti del mondo Marvel. Combatte con il proprio scudo e usano la grande forza fisica di cui dispone.

Bucky è invece il grande amico di Captain America, che è però divenuto il Soldato d'Inverno. Dispone di un braccio meccanico che gli permette di combattere in vari modi, con grande agilità.

Diteci, cosa ne pensate dei nuovi personaggi di Marvel Rivals?