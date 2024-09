Lo storico doppiatore di Super Mario svela qual è il suo capitolo preferito della saga Nintendo

La saga di Super Mario di Nintendo è lunga e densa di capitoli, spesso molto diversi tra loro. Non dobbiamo infatti pensare unicamente ai giochi platform - che siano 2D o 3D - ma anche a tutti gli spin-off sportivi e non solo. Se un grande fan di Mario dovesse scegliere qual è il suo gioco preferito tra tutti quelli esistenti, non sarebbe facile scegliere.

Il gioco preferito del doppiatore di Mario

Nel video, Martinet parla di vari argomenti, ad esempio come è diventato la voce di Super Mario, così come il processo che lo ha portato a creare la voce di Mario Gatto in Super Mario 3D World e non solo. Inoltre, ha svelato qual è il suo gioco di Super Mario preferito di sempre.

La risposta è in realtà abbastanza standard. Martinet spiega di essere un grande fan dei capitoli platformer 3D di Super Mario e che adora i titoli sandbox. Il suo preferito è quindi Super Mario Galaxy.

Ciò detto, l'ex-doppiatore afferma di adorare anche Super Mario 3D World, Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Odyssey. Infine, spiega che anche Luigi's Mansion gli ha toccato il cuore.

Diteci, qual è il vostro gioco di Super Mario preferito? Infine, vi ricordiamo che Super Mario Party Jamboree è in arrivo.