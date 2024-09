GTA diventa realtà nel caso di un cantante punk hardcore che ha seminato il caos nel parco di Yosemite

Forse una delle cose più impressionanti è che il caso di Mehlhaff non solo si potrebbe collegare a GTA, ma l'aspetto dell'uomo in questione è anche incredibilmente simile a quello di Gabe Newell (sotto anfetamina), tanto per rimanere nell'ambito dei videogiochi.

Come riportato da Kotaku, si tratta del particolare caso di Anthony Mehlhaff , cantante e frontman della band punk hardcore chiamata "Cancer Christ" che evidentemente nella serata del 21 agosto deve aver esagerato con i festeggiamenti a base di varie sostanze, inanellando una catena di azioni criminali da antologia.

Dalla California arriva una storia che sembra tradurre GTA nel mondo reale , in base al resoconto delle azioni criminali effettuate da un cantante punk hardcore negli scorsi giorni, che potrebbero davvero derivare da una normale sessione di gioco al titolo Rockstar Games.

Un personaggio particolare

Il resoconto delle gesta del cantante in questione sembra veramente uscire da una sessione sul sandbox ad ambientazione criminale di Rockstar Games.



In base a quanto riferito dall'ufficio dello Sceriffo della Contea di Mariposa, sembra che Mehlhaff abbia iniziato il suo pomeriggio di follia importunando una cameriera (peraltro incinta) in un ristorante e da lì abbia avviato una visita allo Yosemite National Park veramente da incubo (almeno per gli altri).

Il quarantenne, dopo aver assalito la cameriera in questione, è fuggito inseguito dai ranger del parco, dando il via a una classica scena alla GTA, con tanto di incidente che ha distrutto l'auto del fuggitivo, ma non l'ha comunque fermato.

Dopo aver messo fuori uso l'auto, ancora inseguito dalle forze dell'ordine, Mehlhaff ha rubato una bicicletta con cui ha proseguito la fuga fino ad arrivare a un altro rifugio dove ha minacciato i dipendenti all'interno brandendo un coltello.

A questo punto, il frontman dei Cancer Christ si è spogliato rimanendo in mutande e ha cercato di rapire il gestore di un negozio, a cui ha poi rubato l'auto per continuare la corsa, ma distruggendo anche questa. A questo punto è stato preso in custodia, prima di aggredire poi anche gli agenti durante una valutazione in un ospedale locale.

Alla fine sembra sia stato quantomeno neutralizzato, riportando un po' di pace presso il parco Yosemite. Con il soprannome di "Saint Anthony", Mehlhaff guida la band Cancer Christ e il suo tipico stile "Reptilian Power Violance" in "una missione sacra per far soffrire lentamente tutti i politici, i pedofili e gli agenti di polizia", secondo la descrizione ufficiale del gruppo.