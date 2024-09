Lola Bunny nel cosplay di every_cosplay11 ci mostra un momento di relax della giocatrice di Space Jam

L'originale Space Jam è dopo molti anni ancora molto amato dagli appassionati di animazione e di basket, anche più del nuovo capitolo distribuito pochi anni fa. Anche il mondo del cosplay ama la versione originale dei personaggi e in particolar modo Lola Bunny, come ci mostra ad esempio every_cosplay11 nel proprio cosplay di Lola Bunny.

Lola Bunny in Space Jam compare come uno degli ultimi membri del team capitanato da Michael Jordan. È una abilissima giocatrice che aiuta la squadra a vincere partita dopo partita. Al suo primo incontro con il team Bugs Bunny si innamora subito di lei, ma la ragazza non accetta di essere trattata con superficialità.