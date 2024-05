Lola Bunny: il cosplay di _ulichan_ dal primo Space Jam pensa solo a rinfrescarsi

Space Jam è stato per tanto tempo uno dei film preferiti degli appassionati di animazione. Negli anni novanta, il mix di live action e cartoni animati ha saputo raccontare una piacevole storia a tema basket con tutta la comicità dei Looney Tunes. Ancora dopo tanti anni i personaggi del film vengono ricreati tramite i cosplay e una delle preferite è certamente Lola Bunny, come possiamo vedere nel cosplay realizzato da _ulichan_.

_ulichan_ ci propone il cosplay di Lola Bunny mentre si abbevera. Lo sfondo non è in realtà un campo da basket, ma un ring in una palestra, ma l'idea è comunque che la giocatrice di Space Jam abbia appena finito un intenso allenamento e abbia bisogno di bere per riprendersi.

Anche se non sono molto visibili, il cosplay include anche le orecchie da coniglia, dettaglio che alle volte viene messo da parte. Per il resto, il costume riprende quello del film di Space degli anni novanta (il film più recente ha cambiato il design di alcuni personaggio, Lola Bunny compresa).

