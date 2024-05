V Rising: annunciata la data di uscita su PS5, è in sconto con PlayStation Plus

Sono già aperti i pre-ordini sul PlayStation Store a questo indirizzo per la versione Standard, la Castlevania Edition e la Complete Edition, con uno sconto del 10% riservato agli abbonati a PlayStation Plus . L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Le edizioni di V Rising su PS5

L'edizione standard di V Rising è in vendita a 39,99 euro, con gli abbonati a PlayStation Plus che fino alla data di uscita possono beneficiare di un 10% di sconto, che abbassa il prezzo a 35,99 euro.

Segue la V Rising Legacy of Castlevania Edition, al prezzo di 59,99 euro o di 53,99 euro per iscritti a PS Plus. Questa versione include il gioco base, l'accesso anticipato di 5 giorni (dunque al 6 giugno) e il Legacy of Castlevania Premium Pack, ovvero un pacchetto realizzato in collaborazione con Konami a tema Castlevania che comprende un set di oggetti estetici per trasformare il proprio personaggio in Alucard, personaggio ricorrente della serie e protagonista di Castlevania: Symphony of the Night, nonché brani, decorazioni per il castello, selle e mutaforma a tema.

Infine, abbiamo la V Rising Complete Edition al prezzo di 99,99 euro, o 89,99 euro per gli abbonati a PlayStation Plus. Oltre ai contenuti sopracitati, include anche i pacchetti con oggetti estetici "Evoluzione Sinistra", "Chimico della Peste", "Reliquie di Dracula", "Re Immortale", "Sangue Anziano", 3 varianti di mutaforma (Lupo Stygian, Orso Stygian e Forma Nonna), acconciature e accessori e decorazione per il castello.

V Rising è un action GDR a mondo aperto. Nel gioco vestiamo i panni di un vampiro appena risvegliato, assetato di sangue e potere, che brama di creare il proprio impero. Il gioco include una modalità cooperativa online e PvP. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione della versione 1.0 di V Rising pubblicata pochi giorni fa.