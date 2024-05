Venom The Last Dance sarà il terzo e ultimo film della serie di Sony, è ufficiale

Queste parole fanno sperare che il terzo film di Venom cercherà di alzare l'asticella rispetto ai precedenti, ma per certo conferma che sarà l'ultima pellicola (per il momento, perlomeno) dedicata all'anti-eroe.

Se avete amato entrambi i film di Venom realizzato da Sony negli ultimi anni (e supponiamo sia un grande se), sarete tristi nello scoprire che il prossimo film - chiamato ufficialmente Venom The Last Dance - sarà l'ultimo della serie . Certo, il nome aiutava a supporlo, ma ora abbiamo la conferma ufficiale da parte di Sony.

La dichiarazione completa di Rothman

Il commento di Rothman su Venom The Last Dance è arrivato alla fine di un più ampio commento legato ai film di Sony, nato in risposta anche a una domanda su come Sony sta approcciando la realizzazione del film di The Legend of Zelda.

Rothman ha spiegato che il film di Zelda manterrà un senso di 'freschezza' spiegando che "il film è stato sviluppato e realizzato in stretta collaborazione con Shigeru Miyamoto. È un vero e proprio genio in quel mondo, ed è proprio la sua forte visione a motivare il film. L'ha creata e la conosce a fondo. Basta guardare i risultati di Super Mario per rendersene conto. Il punto più importante del mio discorso è che penso che una lista di pubblicazione sana in futuro non sarà determinata da un singolo tipo di prodotto. Dovrà avere un equilibrio di grandi IP e solidi sequel."

"Vi dico che quando arriverà l'ultimo film dello Spider-Verse con Phil Lord e Chris Miller, sarà un evento significativo, così come il prossimo film di Tom Holland Spider-Man. E quando tutte le storie di Karate Kid si riuniranno con Ralph Macchio e Jackie Chan e un nuovo giovane karateka. Per quei fan sarà un momento importante. Abbiamo questi momenti. Il terzo e ultimo Venom sarà enorme."

"Ma credo che la vera vittoria per noi sia quella di avere una programmazione che bilanci questi film con alcune cose più avventurose."

Ricordiamo infine la data di uscita di Venom 3.