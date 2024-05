Nintendo: il video di un'intervista del presidente Satoru Iwata è stata pubblicato dopo vent'anni

L'intervista era stata condotta in occasione dell' E3 2004 , dal portale web Kikizo ed era stata diffusa online solo parzialmente. Ora è stata ripubblicata integralmente sotto forma di un video di 30 minuti, che include tutte le risposte di Iwata, filmati di repertorio, la traduzione in inglese da parte di Yasuhiro Minagawa di Nintendo e sottotitoli in inglese opzionali. Il tutto tra l'altro rimasterizzato in HD.

Una vecchia intervista del 2004 a Satoru Iwata , ex presidente di Nintendo venuto a mancare nel luglio del 2015 dopo 13 anni alla guida della compagnia, è stata pubblicata in rete integralmente per la prima volta a vent'anni di distanza.

La successione a Yamuchi e la rivalità tra Nintendo DS e PSP

La visione a così tanti anni di distanza è sicuramente interessante, in quanto offre uno spaccato dell'industria videoludica del periodo. In particolare, l'intervista è stata condotta due anni dopo che Iwata era diventato presidente e poco dopo la presentazione di Nintendo DS e il teaser di Revolution, una nuova console che prometteva di rivoluzionare il gaming e che oggi conosciamo come Nintendo Wii.

L'intervista gravita proprio intorno alla presentazione di questo nuovo hardware, ma tocca anche altri argomenti interessanti, come la visione di Iwata su Shigeru Miyamoto (il papà di Super Mario e The Legend of Zelda) e della concorrenza tra Nintendo DS e PSP (entrambe le console arrivarono nei nostri lidi l'anno successivo, mentre PSP era già disponibile in Giappone da poco più di un mese).

"Con il DS non stiamo sostituendo il Game Boy Advance", ha dichiarato Iwata nell'intervista. "Al contrario, con il DS stiamo espandendo il mercato del Game Boy.

"Quindi, quando la PSP uscirà probabilmente in tutto il mondo, la base di installazione totale del GBA sarà di circa 60 milioni di unità. Dovranno dimostrare di essere superiori sia ai 60 milioni di unità GBA esistenti sia al DS, che offre nuovi modi di giocare. Credo che sarà una sfida difficile".

Satoru Iwata con Mario e Luigi

Iwata ha parlato anche di Hiroshi Yamauchi, il precedente presidente di Nintendo, e di come la sua influenza era ancora palpabile nell'operato di Nintendo, tanto che fu lui a decidere che Nintendo DS avrebbe montato due schermi.

"Hiroshi Yamauchi è una persona che ha guidato Nintendo per oltre 50 anni e che negli ultimi 20 anni può essere definito il padre dell'industria videoludica di oggi", ha detto Iwata. "Ho sentito molto parlare da lui in passato della sua filosofia su come dovrebbe cambiare l'industria dei videogiochi, e intendo ereditare questa filosofia così com'è, se è buona."

"In questo senso, non credo che dovremmo limitarci a fare esattamente ciò che ha detto in passato, ma penso sicuramente che l'essenza delle sue idee continuerà a essere applicabile in futuro".