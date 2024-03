Venom 3 ha un nome ufficiale e una nuova data di uscita

Sony ha dato ora un titolo e una nuova data di uscita a Venom 3, la terza pellicola della serie sull'anti-eroe Venom. Il film si chiama ora Venom The Last Dance , in inglese. La data di uscita è ora il 25 ottobre 2024 , spostata dal precedente 8 novembre.

I tre film di Venom

Venom in "Venom"

I primi due Venom (2018 e 2021) hanno accumulato un totale di 1.3 miliardi di dollari al botteghino. Il terzo film è stato annunciato per la prima volta nell'aprile 2022 durante un CinemaCon. L'ultima volta che Venom è apparso in un film è stato nella scena post-crediti di Spider-Man No Way Home.

A febbraio Juno Temple ha svelato che le riprese del film erano quasi concluse, quindi a breve dovrebbe iniziare il lavoro di post produzione. Le riprese erano state interrotte dallo sciopero SAG-AFTRA dello scorso anno ma a novembre erano ricominciate.

Ricordiamo che Venom appare anche in Marvel's Spider-Man 2.