Pentiment, l'ultimo aggiornamento reintroduce i 120 fps su Xbox Series X

Pentiment ha reintrodotto il supporto ai 120 fps su Xbox Series X con l'ultimo aggiornamento, che porta il gioco alla versione 1.3 ma non si limita a tale correzione, introducendo anche altre novità.

Gli sviluppatori di Obsidian Entertainment hanno infatti pensato bene di sostituire l'icona del gioco su PS5 e PS4, che molti ritenevano bruttina, e aggiornare al contempo i Trofei e alcuni elementi dell'interfaccia, sistemando anche l'opzione di accessibilità relativa al contrasto elevato.

Come certamente ricorderete, il supporto ai 120 fps per Pentiment su PS5 ma non su Xbox Series X ha fatto parecchio discutere, per quanto le prestazioni e la fluidità del frame rate non siano assolutamente un elemento fondamentale all'interno di un'avventura del genere.