Pentiment gira meglio su PS5 che su Xbox: supporta i 120 fps, ma c'è un motivo

La nuova strategia di Xbox

Come sappiamo, Pentiment rientra in una nuova strategia multipiattaforma di Xbox insieme ad altri tre titoli first party Microsoft, ovverosia Sea of Thieves, Grounded e Hi-Fi RUSH.

Giochi che "hanno dato tutto" all'interno del proprio ecosistema e si preparano dunque ad affrontare un'utenza nuova e inedita.