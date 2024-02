Pentiment annunciato su Nintendo Switch, disponibile già domani!

Confermando le voci di corridoio emerse in precedenza, anche Pentiment è stato confermato in arrivo su Nintendo Switch, come uno dei giochi Xbox Game Studios che stanno facendo il salto multipiattaforma, questo in arrivo già domani, 22 febbraio 2024, sulla console Nintendo.

Pentiment è la splendida avventura narrativa creata da Obsidian sotto la guida di Josh Sawyer, che mette in scena una sorta di giallo ad ambientazione storica in grado di richiamare atmosfere in stile Il Nome della Rosa, sebbene con toni che vanno dal serio all'ironico in maniera alquanto disinvolta.

Il gioco racconta una storia di omicidi e intrighi nella Baviera del XVI secolo, a partire dall'apparentemente tranquilla cittadina di Tassing e dal suo monastero, dove opera Andreas Maler, un artista amanuense.