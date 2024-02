Sea of Thieves annunciato per PS5 da Microsoft, ecco la data di uscita

Tramite un post sul sito ufficiale di Xbox, Microsoft ha fatto totale chiarezza su quali esclusive verdecrociate diventeranno multipiattaforma e su quando e quali piattaforme arriveranno. Tra questi c'è anche Sea of Thieves che arriverà su PS5 il prossimo 30 aprile.

Invece, non sembrerebbe in programma un porting per Nintendo Switch, almeno non per il momento. Dal blog di Xbox, inoltre, apprendiamo che Sea of Thieves ha raggiunto il traguardo dei 35 milioni di giocatori.

L'annuncio è stato accompagnato da un breve teaser trailer e un video in cui il team di sviluppo di Rare in cui presentano Sea of Thieves ai giocatori PS5 e di quale sono le prospettive future del gioco ora che la community è destinata a crescere ulteriormente. Trovate entrambi i filmati di seguito.