Hi-Fi Rush su PS5: una data d'uscita trapela da Bethesda

Il gioco era ormai sospettato da tempo di essere uno dei famosi titoli Xbox Game Studios ad effettuare il passaggio a multipiattaforma, atteso in effetti come uno dei primi titoli previsti a rientrare nella nuova iniziativa di Microsoft, e la conferma è praticamente giunta in queste ore.

Il video non risulta più disponibile, segno evidente che era trapelato prima del tempo da parte della divisione brasiliana di Bethesda, ma le informazioni in esso contenute sono ormai di dominio pubblico: salvo eventuali modifiche dell'ultimo minuto, Hi-Fi Rush arriverà su PS5 il 18 marzo 2024 .

Nonostante non ci sia ancora stato un annuncio ufficiale, da Bethesda è trapelata quella che sembra essere la data d'uscita di Hi-Fi Rush su PS5 , emersa a causa di un trailer che non dovrebbe essere pubblico ma è effettivamente ormai visibile a tutti.

Galeotto fu il video non pubblico

Il tweet di Wario64 che riporta l'immagine promozionale ora non più visibile

Il video non risulta più visibile ma lo è stato per qualche minuto poco fa, pubblicato direttamente dalla divisione LATAM di Bethesda, dunque con ben poco da sospettare al riguardo.

Come riportato anche da Wario64 nel suo tweet visibile qui sopra, Hi-Fi Rush arriverà dunque su PS5 il 18 marzo 2024, port diretto della versione Xbox Series X|S uscita l'anno scorso e che ha raccolto grandi consensi sia da parte della critica che del pubblico.

Per chi non lo conoscesse, Hi-Fi Rush è un gioco d'azione che si basa tutto sulla ritmica, tanto da essere considerato una sorta di misto tra action classico e rhtyhm game, nel quale guidiamo il protagonista Chai in un'incredibile e coloratissima avventura a ritmo di musica.

Il ragazzo è dotato di un braccio artificiale fornito dalla malvagia Vandelay Corporation, ma l'esperimento su questo è risultato difforme dalla norma e Chai si ritrova improvvisamente in contatto con il ritmo del mondo circostante, che può sfruttare per colpire i nemici e guidare una rivolto contro la multinazionale in questione.

Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Hi-Fi Rush, nella giornata di oggi abbiamo visto anche gli annunci di Grounded e Pentiment su Nintendo Switch.