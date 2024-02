Grounded annunciato per Nintendo Switch da Microsoft, è uno dei quattro giochi Xbox multipiattaforma

Tramite il Nintendo Direct dedicato ai partner, è arrivato l'annuncio dei primi quattro giochi realizzati dagli Xbox Studios in arrivo su altre piattaforme. In questo caso parliamo di Grounded, l'apprezzato survival realizzato da Obsidian Entertainment. Sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 16 aprile 2024 tramite l'eShop.

Grounded è un gioco di sopravvivenza in prima persona o in terza persona (a seconda di quale preferite) ambientato in un gradino casalingo, dove i giocatori, ridotti alle dimensioni di formiche da una malvagia multinazionale, devono esplorare, costruire e sopravvivere in un mondo vasto e ricco di sorprese e pericoli come ragni, api e mantidi.

Grounded può essere affrontato da soli o in compagnia di altri tre amici grazie alla modalità cooperativa. Inoltre, su Nintendo Switch saranno disponibili fin da subito tutti gli aggiornamenti e i nuovi contenuti pubblicati dopo l'uscita del gioco su PC e Xbox Series X|S. Se volete saperne di più ecco la nostra recensione di Grounded.