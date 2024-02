Rise of the Ronin: un nuovo trailer mostra l'open world e le ambientazioni

Nel video "World Vignette" possiamo dunque dare un'altra occhiata approfondita al particolare mondo ricreato per Rise of the Ronin, che riprende il Giappone dell'epoca Bakumatsu , ovvero l'800, nel momento in cui il paese si è trovato improvvisamente ad aprirsi all'occidente.

Team Ninja e Sony PlayStation hanno pubblicato un nuovo trailer per Rise of the Ronin , in questo caso incentrato sull' open world, i sistemi di spostamento all'interno di questo e le diverse ambientazioni esplorabili.

Varie caratteristiche dell'open world

Rise of the Ronin consente anche di planare con una specie di deltaplano

La prima parte è incentrata sui metodi di spostamento di Rise of the Ronin, che prevedono la possibilità di utilizzare un rampino per arrampicarsi e spostarsi più velocemente, oltre che per attirare i nemici, un aliante per planare e il cavallo per viaggi rapidi, ma è possibile vedere anche alcune fasi a nuoto.

La seconda parte si concentra sui luoghi esplorabili di Rise of the Ronin, ovvero le città di Edo, Kyoto e Yokohama, oltre a varie ambientazioni più o meno selvagge. Infine, l'ultima parte mostra le possibilità di spostamento libero, che consentono di prendere parte a numerose attività diverse e intraprendere quest e missioni anche al di fuori della storia principale.

Rise of the Ronin sarà disponibile dal 22 marzo 2024 su PS5, nel frattempo abbiamo saputo che non verrà distribuito in Corea del Sud a causa di una polemica di origine storica e politica, e in precedenza avevamo visto un video diario sulla creazione del gioco.