Rise of the Ronin non verrà distribuito in Corea del Sud, c'è la conferma di Sony

Nei giorni scorsi era emersa la voce sulla possibilità che Rise of the Ronin non venga distribuito in Corea del Sud, e la cosa è stata successivamente confermata in via ufficiale da Sony, sebbene non vi siano spiegazioni approfondite sulla questione.

La notizia era inizialmente emersa sul portale coreano Daum, ma il problema della lingua poteva aver portato a una traduzione errata, e comunque si attendeva una comunicazione ufficiale da parte di Sony anche per le testate occidentali.

Questa non è arrivata in forma pubblica, ma GamesIndustry.biz ha ricevuto conferma da parte di Sony PlayStation, a quanto pare: "Rise of the Ronin per PS5 non è mai stato annunciato in uscita in Corea", ha riferito un portavoce di Sony al sito in questione. "Possiamo confermare che il gioco non verrà venduto e pubblicato in Corea del Sud in nessuna forma, né fisica né digitale".