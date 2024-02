Tekken 8 parte subito forte: primo traguardo di vendite annunciato da Bandai Namco

Considerando che la data d'uscita di Tekken 8 è stata il 26 gennaio, si tratta di un risultato davvero notevole, raggiunto in poco più di due settimane e per un titolo appartenente a un genere considerato ormai di nicchia o quasi, anche se i dati diffusi da Bandai Namco potrebbero non essere aggiornati proprio alle ultime giornate.

Non c'è ancora un annuncio pubblico ufficiale ma dovrebbe arrivare a breve: durante la recente conferenza finanziaria di Bandai Namco è stato riferito il primo traguardo di vendite per Tekken 8 , che ha già superato i 2 milioni di copie vendute dal lancio.

Risultati generalmente deludenti per Bandai Namco

Tekken 8 è piaciuto molto

Tuttavia, le finanze generali di Bandai Namco non sembrano altrettanto positive: in base a quanto riportato da Takashi Mochizuki di Bloomberg, "i risultati sono generalmente deludenti, in gran parte a causa dei 21 miliardi di yen registrati come perdite e attribuiti a giochi che non hanno raggiunto le aspettative".

Tra questi, viene indicato in particolare Blue Protocol come titolo che è risultato fortemente deludente sul mercato: evidentemente, l'action RPG online free-to-play non ha raggiunto i risultati sperati da Bandai Namco, nonostante questo non sia ancora ufficialmente stato distribuito in occidente, dunque i dati potrebbero cambiare a breve.