Electronic Arts: l'Arabia Saudita aumenta la propria influenza acquisendo altre azioni

Continua l'espansione dell'Arabia Saudita nel mondo dei videogiochi, con un'altra manovra piuttosto aggressiva in termini di acquisizione avvenuta proprio in questi giorni: il fondo d'investimento pubblico del paese ha infatti acquistato altre azioni di Electronic Arts, portando la quota in possesso del Public Investment Fund (PIF) a 9,2%.

Come riferito dal giornalista Stephen Totilo, il PIF dell'Arabia Saudita ora possiede 24,8 milioni in azioni di Electronic Arts, incrementando dunque la propria influenza sulla compagnia americana fino al 9,2% delle quote in possesso del fondo, con un notevole incremento rispetto a prima.



Un anno fa, il fondo aveva avviato la scalata a EA ma si era fermato al 5,8%, tuttavia sembra che le intenzioni siano di proseguire su questa strada, già menzionata come un elemento strategico importante per il futuro dell'economia del paese.