Suicide Squad: Kill The Justice League ha la prima patch disponibile, migliora il bilanciamento

Suicide Squad: Kill The Justice League ottiene in queste ore la sua prima patch e si tratta di un aggiornamento prettamente correttivo che risolve qualche bug e migliora il bilanciamento, almeno nelle intenzioni degli sviluppatori.

Come spiegato da Rocksteady, questa prima patch di dimensioni maggiori si occupa prima di tutto di risolvere un bug che affliggeva lo scaling dei danni, che poteva impattare le classifiche online causando un reset generale dei risultati, ma altri aspetti del bilanciamento sono stati toccati da questo update.

Il problema principale era il danno da bruciatura, che non si modificava in maniera corretta ai livelli più alti. Rocksteady ha proceduto con una correzione che rappresenta a tutti gli effetti un nerf per la build "burn", che poteva in effetti risultare sbilanciata.