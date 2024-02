'Ogni schermo è un'Xbox' per Sarah Bond: il futuro multipiattaforma di Microsoft in un report

Inverse ha pubblicato in queste ore un articolo che sembra rilanciare l'idea di un futuro multipiattaforma per Xbox, riportando alcune presunte testimonianze di dipendenti Microsoft che avrebbero assistito alla famosa riunione tenutasi nel quartier generale la settimana scorsa, anticipando l'evento pubblico di domani sera in cui dovrebbe essere svelato il mistero.

Le testimonianze sono anonime perché, a quanto pare, i dipendenti in questione non sarebbero autorizzati a parlare con la stampa, ma Inverse avrebbe ricevuto queste comunicazioni in via confidenziale, tuttavia la questione va presa come voce di corridoio in assenza di qualsiasi conferma.

In base a quanto riferito, viene confermato il fatto che Phil Spencer ha assicurato che Xbox produrrà ancora hardware in futuro, come era stato riferito già in precedenza, tuttavia un'affermazione di Sarah Bond, ora presidente della divisione, lascia spazio a varie interpretazioni.