Astro Bot e altri giochi di serie note sono in arrivo su PS5 da Sony, per Jeff Grubb

Nonostante proprio nelle ore scorse il presidente di Sony PlayStation in persona abbia riferito che non ci sono grossi giochi da serie note in arrivo da parte di PlayStation Studios almeno fino ad aprile 2025, il giornalista Jeff Grubb sembra non essere dello stesso avviso, avendo riferito che alcuni titoli da serie note sono in arrivo e tra questi forse anche Astro Bot.

In base a quanto riferito dal vulcanico giornalista di VentureBeat, "ci sono altri giochi non annunciati da proprietà intellettuali ben stabilite", a quanto pare, in arrivo nel corso di quest'anno. O almeno questo è quanto riferisce Grubb, sebbene l'informazione vada in contraddizione con quanto riferito da Hiroki Totoki, presidente di Sony Interactive Entertainment.



Ricordiamo infatti che Totoki ha affermato che non ci sono piani per uscite di grosso calibro appartenenti a serie conosciute da parte di PlayStation Studios per questo anno fiscale, ma secondo Grubb qualcosa c'è, che potrebbe avvicinarsi a tale definizione.