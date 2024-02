Tomb Raider I-II-III Remastered: il trailer di lancio ricorda che ora è disponibile su PC e console

Per la precisione la raccolta include Tomb Raider: Unfinished Business, Tomb Raider II: Golden Mask e Tomb Raider III: The Lost Artifact, che per l'occasione sono stati riadattati per le piattaforme attuali , con diverse migliorie dal punto di vista tecnico e della qualità della vita, che tuttavia non stravolgono le esperienze originali.

Lara Croft è tornata grazie Tomb Raider I-II-III Remastered e il trailer di lancio pubblicato in queste ore da Crystal Dynamics ci ricorda che da oggi la raccolta con i primi tre giochi della serie è disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

Le novità delle remaster

Entrando più nel dettaglio, tra le novità per quanto riguarda il comparto grafico troviamo un sistema d'illuminazione moderno, modelli 3D rifatti da zero e l'impiego di effetti di post-processing. A tutto ciò si aggiunge il rateo di visualizzazione in 16:9, nonché risoluzione e framerate nettamente maggiori rispetto ai titoli originali.

Lato gameplay, invece, troviamo un nuovo sistema di comandi in linea con quelli di altri giochi moderni, con la possibilità in ogni caso di utilizzare quello classico, qualora lo desideriate. Non manca poi l'aggiunta di una modalità Fotografica e il supporto ai Trofei e obiettivi.

Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Tomb Raider I-II-III Remastered.