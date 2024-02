Tomb Raider ha un nuovo sito: la nuova Lara Croft è stata svelata da Crystal Dynamics?

Ovviamente non è proprio qualcosa di inedito, trattandosi di un adattamento dell' aspetto classico di Lara Croft, ma ci sono comunque alcuni elementi nuovi, in particolare per quanto riguarda i lineamenti del volto, che risultano diversi dalla nuova trilogia.

La Lara Croft vista come personaggio aggiuntivo in Call of Duty

Si tratta comunque di un artwork, dunque potrebbe non avere a che fare con il vero e proprio modello 3D utilizzato nei videogiochi, ma da quanto possiamo vedere sembra una sorta di misto tra la Lara Croft delle origini e quella della trilogia reboot.

A ben vedere, sembra piuttosto vicina al personaggio introdotto come combattente aggiuntivo in Call of Duty nel cross-over tra le due serie, come potete vedere dall'immagine qui sopra. Questo aggiunge un certo spessore all'idea che l'artwork sia effettivamente riferito al nuovo aspetto di Lara Croft, considerando che tale aggiunta in Call of Duty è relativamente recente.

Nel frattempo, restiamo in attesa di informazioni sul ritorno della serie, mentre ricordiamo che la raccolta della prima trilogia in versione rimasterizzata è stata analizzata nella nostra recensione di Tomb Raider I-II-III Remastered.