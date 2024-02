Helldivers 2: Arrowhead apre le assunzioni per velocizzare gli update con nuovi contenuti

Il successo di Helldivers 2 è sotto gli occhi di tutti e a quanto pare ha sorpreso anche Arrowhead Game Studios, che ora ha deciso di dare via a una massiccia campagna di assunzioni in risposta agli ottimi numeri di vendita registrati e per velocizzare la pubblicazione di nuovi contenuti, chiaramente necessari per tenere incollati i giocatori ai server di gioco.

L'informazione arriva direttamente dal creative director e CEO dello studio, Johan Pilestedt con un post su X | Twitter:

"Con il successo di Helldivers 2, inizieremo a cercare più sviluppatori straordinari che possano aiutarci ad accelerare e rafforzare i nostri piani per i contenuti. I posti di lavoro aumenteranno presto, ma se sei uno sviluppatore senior c'è sempre la "domanda aperta". Arruolati oggi presso Arrowhead Game Studio", recita il post di Pilestedt.