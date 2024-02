Helldivers 2: nuova patch disponibile su PS5 e PC Steam, ecco cosa cambia

Pochi minuti fa Arrowhead Game Studios ha annunciato la disponibile della patch 1.000.006 di Helldivers 2 sia per la versione PS5 che quella PC in vendita su Steam. L'aggiornamento mira a migliorare la stabilità generale del gioco e risolve alcuni problemi di connessione.

In particolare, nelle note ufficiali pubblicate dallo studio, si parla di un miglioramento generale della stabilità, tramite la risoluzione di crash che si verificavano in diverse condizioni. Inoltre, sono stati risolti dei problemi relativi al backend che potevano causare delle disconnessioni involontarie durante le partite ed è stato migliorato il matchmaking e le probabilità che il giocatore trovi in breve tempo una partita.

Insomma, sembra proprio che Arrowhead Game Studios sia intenzionata a risolvere in brevissimo tempo tutte le magagne tecniche che affliggono Helldivers 2, mentre il gioco continua a coinvolgere sempre più giocatori, tanto che sono stati superati i 200.000 utenti contemporanei su Steam.