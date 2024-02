Palworld perde giocatori? È normale dice Pocketpair, 'speriamo che torniate per il secondo round'

Nonostante questo calo, ha comunque venduto più di 12 milioni di copie in pochi giorni e fa registrare ancora oltre 500.000 giocatori contemporanei su Steam, dunque parlare di crollo di Palworld è sicuramente fuori luogo, ma la questione ha comunque portato a titoli un po' catastrofisti, cosa che ha spinto Pocketpair a intervenire, in maniera piuttosto peculiare.

In effetti, un calo di giocatori è fisiologico , considerando che Palworld, nonostante gli innesti multiplayer, non è propriamente un MMO ma un'esperienza in gran parte single player, e peraltro si trova ancora in accesso anticipato, con contenuti ancora non completi.

In questi giorni ha fatto in qualche modo notizia il fatto che Palworld abbia iniziato a perdere una buona quantità di giocatori , pur rimanendo uno dei giochi più utilizzati in assoluto su Steam, e il team di sviluppo Pocketpair è voluto intervenire sull'argomento con un approccio molto particolare, sostenendo che l'abbandono è normale , che il team comunque vuole bene a questi utenti e che spera che ritornino per il secondo round.

Pocketpair interviene in maniera peculiare

Palworld è ancora in fase di lavorazione

"Questo argomento che sta venendo fuori su Palworld che perde vare percentuali della sua base di utenti è un po' futile, ma è probabilmente anche una buona occasione per farci sentire e rassicurare tutti coloro che leggono oltre al semplice titolo che è giusto prendersi una pausa dal gioco", ha riferito il team di sviluppo attraverso il suo community manager, "Bucky".



"Non dovete sentirvi in colpa per questo. Palworld, come molti altri giochi, non è nella condizione di rilasciare contenuti in quantità massive su base settimanale. Nuovi contenuti arriveranno e saranno fantastici, ma queste cose richiedono un po' di tempo".

Bucky fa inoltre notare come ci siano tanti altri giochi interessanti in giro: "Giocate tanti giochi, provate generi diversi e date spesso un'occhiata alla libreria di giochi indie per trovare delle gemme nascoste", ha consigliato il community manager di Pocketpair. "Ci sono così tanti giochi fantastici da giocare, non dovete sentirvi in colpa nel passare da uno all'altro. Se state ancora giocando a Palworld, vi vogliamo bene, se non lo state più giocando, vi vogliamo bene lo stesso e speriamo che torniate per il secondo round quando sarete pronti".