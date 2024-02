Forza Motorsport: Update 5 con il circuito Nordschleife disponibile, eccolo in video

Come annunciato in precedenza, il nuovo aggiornamento maggiore per Forza Motorsport è l'Update 5, disponibile da ora su PC e Xbox Series X|S e caratterizzato, in particolare, dall'arrivo del circuito Nordschleife di Nürburgring.

Proprio questo è il protagonista del nuovo video gameplay pubblicato da Turn 10, che mostra una "Overview" dei contenuti dell'Update 5, in particolare per quanto riguarda il nuovo circuito.

Il Nordschleife rappresenta una notevole sfida per i piloti, con i suoi 20,8 chilometri di lunghezza che lo rendono un circuito particolarmente adatto per le gare endurance e i Time Attack.

Con l'arrivo del tracciato in questione arriva anche il Ringer Tour, tutto dedicato alle auto tedesche e particolarmente adatte al nuovo circuito. Tra queste troviamo le Spotlight Cars: 2023 BMW M2, 2013 Audi RS 7 Sportback, 2011 Mercedes-Benz SLS AMG e 2014 Porsche 911 Turbo S.