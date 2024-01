Forza Motorsport: progressione, IA e regolamenti di gara verranno corretti nel 2024

Uno di questi elementi, che risulta particolarmente divisivo presso la community, è il sistema di progressione presente in Forza Motorsport, che è stato apprezzato da una parte dei giocatori ma non risulta in linea con i gusti di molti altri, dunque il team si concentrerà su questo ambito per applicare alcune modifiche.

Il messaggio, scritto dal director Andy Beaudoin, dal creative director Chris Esaki e dall'executive producer Trevor Laupmanis mette in evidenza soprattutto tre aree in cui gli sviluppatori hanno intenzione di lavorare particolarmente nel corso di questa prima parte dell'anno, oltre alle aggiunte già programmate in termini di contenuti e al supporto tecnico standard.

In un nuovo messaggio alla community, pubblicato come inizio del nuovo anno, Turn 10 ha indicato una sorta di elenco di "buoni propositi" per il 2024 di Forza Motorsport , riferendo che nel corso dell'anno ci sarà un percorso di aggiornamenti che, oltre ad aggiungere contenuti, miglioreranno anche vari aspetti del gioco come progressione, IA e regolamenti di gara .

"Il nostro obiettivo con questi cambiamenti è di mantenere quello che funziona bene per tutti e cercare di risolvere i problemi che molti hanno con il sistema", cosa che richiederà probabilmente del tempo, visto che si tratta di modificare diversi aspetti, riguardanti soprattutto la Campagna di Forza Motorsport.

Per quanto riguarda i regolamenti di gara, si tratta di correggere il sistema in alcuni frangenti, visto che ci sono momenti, durante la corsa, in cui il sistema di regole applicato non sembra funzionare a dovere, con penalità non adeguate al comportamento dei giocatori soprattutto per quanto riguarda le scorrettezze più palesi, come spinte e collisioni volontarie.

Infine, il terzo ambito che richiederà particolare attenzione è l'intelligenza artificiale, con il sistema di guida delle auto gestite da questa che in alcuni casi presenta comportamenti dubbi, in particolare in frenata o in accelerazione, oltre al fatto di seguire le traiettorie standard in maniera troppo rigida.

Nel frattempo, a novembre abbiamo visto l'Update 2 con il circuito di Yas Marina e a dicembre l'Update 3 con il circuito di Hockenheim e nuovi contenuti dovrebbero essere in arrivo questo mese.