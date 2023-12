Forza Motorsport: Update 3 disponibile, con il circuito di Hockenheim, nuove auto e altro

Come era stato annunciato già in precedenza, Forza Motorsport ottiene oggi, 12 dicembre 2023, il suo Update 3, che è un grosso aggiornamento contenente il nuovo circuito di Hockenheim e diversi altri contenuti tra auto, eventi e altro, oltre a un'ampia serie di correzioni e miglioramenti vari.

L'Update 3 di Forza Motorsport è un aggiornamento gratuito, all'interno del programma di supporto a lungo termine elaborato da Turn 10 per il nuovo gioco di guida, che si presenta come una sorta di live service in continua espansione.

Come abbiamo visto già con l'Update 2 uscito a novembre, l'idea del team è ampliare i contenuti di Forza Motorsport in maniera regolare, con aggiornamenti di grosso calibro a cadenza mensile in questo primo periodo, che dovrebbero proseguire con l'Update 4 già annunciato per gennaio e altri in seguito.