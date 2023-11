Forza Motorsport: il grosso Update 2 è disponibile da oggi, con una nuova pista e tanto altro

Turn 10 ha pubblicato oggi il grosso Update 2 di Forza Motorsport, che era stato annunciato nei giorni scorsi ed è dunque giunto puntuale con il suo carico di novità, tra le quali una nuova pista e tante altre aggiunte e miglioramenti.

Per quanto riguarda l'aggiunta principale, si tratta del circuito di Yas Marina, una vecchia conoscenza per i fan della serie: in questo caso, si tratta del tracciato completo, comprese le porzioni North Corkscrew, North Circuit e South Circuit.

Nuovi eventi Carriera sono rappresentati dal Prestige Tour, disponibile dal 16 novembre al 28 dicembre, suddiviso in British GT Series, V12 Power Series, Maximum Velocity Series e Boutique Builds Series. Contemporaneamente si svolgerà anche la competizione special dedicata ai produttori italiani con Open Class - Italian Manufacturers dal 16 novembre al 14 dicembre, diviso in C, B, A ed S Class Series.