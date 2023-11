Hogwarts Legacy, trailer di lancio per la versione Nintendo Switch

Hogwarts Legacy approda oggi anche su Nintendo Switch, come conferma l'entusiasmante trailer di lancio in stile live action pubblicato per l'occasione da Nintendo. Il titolo di Avalanche Software è ora presente su tutte le piattaforme.

Giocato per oltre 700 milioni di ore, Hogwarts Legacy ha rivitalizzato il franchise di Harry Potter grazie al suo straordinario successo su PC, PlayStation e Xbox, e si appresta a macinare numeri impressionanti anche sulla console ibrida giapponese, vista la sua enorme base installata.