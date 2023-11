Hogwarts Legacy: su Nintendo Switch tanti caricamenti nell'open world assenti nelle altre versioni

Sono arrivate le prime analisi e confronti della versione Nintendo Switch di Hogwarts Legacy e una una delle differenze più importanti e negative segnalate è la presenza di numerosi caricamenti assenti nelle altre versioni.

Il canale SwitchUp ha realizzato una disamina piuttosto approfondita di Hogwarts Legacy su Nintendo Switch, con il verdetto che è positivo ma non stellare, in quanto questa versione gira "ragionevolmente bene" e "avrebbe potuto essere molto peggiore".

Al netto degli evidenti sacrifici in termini di resa grafica, in particolare per quanto riguarda la risoluzione, distance drawing, qualità delle texture e illuminazione, la differenza più grande della versione Nintendo Switch quando confrontata alle altre è che l'open world non è più senza soluzione di continuità per via dei numerosi caricamenti presenti.

Ad esempio, su PC e console PlayStation e Xbox, il giocatore può esplorare l'interno di Hogwarts, uscire all'esterno, camminare fino a Hogsmeade ed entrare in un negozio in un unico viaggio senza tempi di caricamento a frammentare l'esplorazione.

Come possiamo vedere al minuto 8:49 del video qui sotto, al contrario su Nintendo Switch per entrare a Hogsmeade è necessario sorbirsi una schermata di caricamento tra i 30 e i 50 secondi. Purtroppo non è finita qui, perché una volta dentro la magica cittadina sono necessari ulteriori caricamenti ogni volta che si entra o esce da un qualsiasi negozio. All'interno di Hogwarts invece non sono presenti schermate di caricamento vere e proprie, ma per passare da una sezione all'altra dell'accademia è necessario attendere alcuni secondi davanti a porte e portoni.