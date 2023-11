ARK: Survival Ascended rinviato su Xbox Series X|S e Windows a poche ore dal lancio

Brutta sorpresa per i giocatori verdecrociati che aspettavano oggi il debutto di ARK: Survival Ascended su Xbox Series X|S e la versione PC per Windows Store , dato che Studio Wildcard all'ultimo minuto ha infatti annunciato il rinvio di queste versioni. Non è stato ancora fissata una nuova data precisa per il lancio, che in ogni caso dovrebbe avvenire entro la fine di questa settimana , salvo ulteriori imprevisti.

Non è il primo rinvio, ma speriamo sia l'ultimo

Studio Wildcard è nel tempo diventato purtroppo famoso per i numerosi rinvii di aggiornamenti e giochi, anche a ridosso della pubblicazione, un atteggiamento chiaramente che non va genio a gran parte della community, come possiamo intuire anche dai messaggi di risposta al vetriolo al tweet qui sopra.

Nel caso della versione Xbox e Windows Store di ARK: Survival Ascended si tratta fondamentalmente del secondo rinvio. Svelate durante l'Xbox Partner Preview del 25 ottobre, sarebbero dovute arrivare il giorno stesso come quella PC su Steam (che tra l'altro è stata pubblicata in ritardo di qualche ora), tuttavia Studio Wildcard era stato costrette a rimandarle al 14 novembre per via di un problema al multiplayer PvP scoperto la sera prima. È andata peggio ai giocatori PS5, dato che questa versione non ha una data di uscita precisa.