ARK: Survival Ascended per PC disponibile, con un po' di ritardo

ARK: Survival Ascended è disponibile in accesso anticipato per PC. È acquistabile su Steam per 44,99€ (in offerta lancio a 40,49€). Il lancio è in realtà avvenuto in ritardo di qualche ora rispetto all'annuncio effettivo della disponibilità, avvenuto a margine dell'evento Xbox in cui è stato pubblicato il primo trailer di gameplay.