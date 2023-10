Quindici giochi creati usando l'intelligenza artificiale generativa che ci hanno fatto impazzire

Le intelligenze artificiali generative sono l'argomento caldo del momento nel mondo della tecnologia. Si tratta di un fenomeno dall'impatto ancora non ben definito, che verificheremo nei prossimi anni. Rappresentano una possibilità enorme, come vogliono gli entusiasti della tecnologia, o sono soltanto un modo per le aziende di spendere meno sfruttando materiale coperto da copyright senza pagare nulla? Difficile dirlo e non è certo questo il luogo per avviare un dibattito. In questo frangente a noi interessa soprattutto che siano capaci di trasformare in realtà i sogni di chi vorrebbe uno spin-off di Street Fighter 6 a base di fisting o uno sparatutto in terza persona con protagonista Carl Marx. Quando ci siamo imbattuti nel profilo di AI Generated Videogames, che produce idee per videogiochi assurdi usando le IA generative (vi invitiamo caldamente a visitarlo per godere degli aggiornamenti quotidiani che produce), siamo rimasti folgorati e abbiamo deciso di dedicare all'argomento un articolo, raccogliendo quindici tra i giochi migliori immaginati dagli algoritmi statistici. Il problema è che adesso che li abbiamo visti, li vorremmo giocare per davvero. Purtroppo dobbiamo accontentarci delle immagini e di tutte le altre informazioni che sono state inventate dall'IA. Ce ne faremo una ragione. Ma bando alle ciance e partiamo.

Devil May Cringe Cosa avrà visto di così cringe? Dante e Nero torneranno in azione nel 2025 in questo nuovo capitolo della serie Devil May Cry di Capcom. Invece di affrontare demoni e mostri però, in Devil May Cringe dovranno vedersela con un avversario infinitamente più potente: l'imbarazzo. Capcom non ha svelato quali saranno i nemici, anche se si sospetta che potrebbero essere orde di tiktoker. L'unica certezza è che metteranno in grossa difficoltà i nostri eroi, portandoli a compiere gesti estremi come disinstallare le applicazioni pre-installate dai loro smartphone o iniziare a pensare che la fine del genere umano non sia poi una sciagura così grossa. L'uscita di Devil May Cringe è prevista nel 2025, solo su PS5.

Metroiidvania L'amore sboccia quando meno te lo aspetti Vi piacciono i metroidvania e vorreste che davvero Samus e Dracula s'incontrassero? Bene, finalmente Konami e Nintendo hanno trovato la quadra realizzando Metroiidvania, il crossover definitivo in cui vampiri e tecnologia si accoppiano per combattere contro le forze del male. Il gioco ha uno stile grafico misto, che un po' ricorda Symphony of the Night, un po' Metroid, un po' quel che vi pare. Purtroppo non abbiamo ancora una data d'uscita da comunicarvi, anche se, viste le serie coinvolte, è probabile che esca in esclusiva su Nintendo Switch. Non vediamo l'ora di giocarci, anche se ci dispiace che da adesso in poi chiunque definisca un altro gioco un metroidvania dovrà vedersela con gli avvocati di Nintendo.

Street Fist-er Ryu, che succede? Capcom ha annunciato per il 2024 uno strano spin-off della serie Street Fighter, in cui Ryu e compagni combattono meno, ma quando lo fanno vanno decisamente più a fondo, per così dire. Street Fist-er è un gioco a suo modo filosofico in cui le strade delle città si riempiono di anime alla deriva che per provare a risollevarsi dalla miseria delle loro vite... si suda qui dentro. Ritentiamo. Ryu per provare a superare i suoi limiti ha deciso di allargare i suoi orizzonti... e non solo quelli. Che faticaccia. Purtroppo non è chiaro come sarà il gameplay di questo già attesissimo gioco, quali sfide dovrà affrontare effettivamente il giocatore e quanta vasellina bisognerà usare per diventare campioni del mondo.

Fanta Finale La Fanta rende Tifa più scattante La serie Final Fantasy è in calo negli ultimi anni? Nessun problema, perché Square Enix ha annunciato l'arrivo del capitolo definitivo: Fanta Finale, un gioco in cui Tifa, Aertith, Sephiroth e Cloud dovranno sfidarsi a colpi di rutti dopo aver bevuto litri della deliziosa bevanda, cercando al contempo di mantenere una linea impeccabile. Chi vincerà? Purtroppo lo scopriremo solo nel 2024, quando il gioco viene immaginato come esclusiva temporale su PS5.

Sekiro: Shadows Fry Rice Cucinare è più pericoloso di quanto si pensi FromSoftware ci ha insegnato che morire nei videogiochi è bello, ma in pochi sanno che ha anche sfruttato un suo famosissimo gioco per insegnare ai giovani giapponesi l'arte della cottura del riso. Pubblicato nel 2019, Sekiro: Shadows Fry Rice è un action adventure in terza persona mescolato a un simulatore di cucina in cui la sfida più difficile sarà quella di riempire la pancia di amici e nemici senza farli arrabbiare al punto da scatenarne la furia omicida. Potete giocarlo tradotto in ungherese su PS4, Xbox One e PC. Funziona in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X/S.

Need for Speed Carbonara Un auto da mangiare... col risucchio Rimanendo sempre in ambito culinario, vogliamo andare indietro nel tempo, fino al 2012, quando Electronic Arts pubblicò solo a Centocelle nord, Need For Speed Carbonara, oltretutto in esclusiva per la console cinese Xbox 3660, acquistabile solo "ar Tufello". Si tratta di un gioco di corse con protagoniste delle auto carenate con pasta, uova e pancetta, che corrono su circuiti affollati da gente affamatissima. Il gioco era molto divertente, pur non spiccando praticamente in nulla. Lo si ricorda soprattutto per le polemiche riguardante il lancio del DLC Amatriciana, in cui si parlava di pancetta e non di guanciale. Inoltre non veniva specificato se il formaggio usato era pecorino o parmigiano. Un gran casino, davvero.

The Elder Joe Elder Joe non ce la fa più The Elder Joe è la storia di un vecchio che vuole salvare Tamriel da una minaccia aliena (già si sentiva l'odore di Starfield) ma non riesce ad alzarsi dal letto a causa di una lombosciatalgia che gli provoca delle fitte lancinanti, abbassandogli le caratteristiche in modo drammatico. Stiamo parlando del capolavoro assoluto di Todd Howard, che inizia con Joe rinchiuso nell'RSA di Whiterun, dove i medici non sanno che fare per rimetterlo in piedi e dargli modo di vivere la sua ultima avventura (più che altro per liberare la stanza). Uscito nel 2011 in esclusiva per Xbox 360, non ebbe molto successo, ma tanti giocatori lo ricordano comunque con affetto, soprattutto per la scena in cui Joe strozza un drago con uno stent ureterale uscitogli dalla gola dopo aver ricevuto un colpo troppo forte nelle gonadi. Poco realistico, ma divertente.

God of Car Kratos vince sempre Per rispondere alle critiche sulla mancanza di esclusive per PS5 nel 2024, Sony ha annunciato God of Car, uno spin-off della serie God of War in cui Kratos si trasforma in un'auto da corsa e deve vincere una serie di gare per arrivare a sconfiggere il dio dei motori, che non gli ha fatto niente in particolare ma vuoi non dargli una ripassata con l'ascia? God of Car offrirà ai giocatori una lunga modalità carriera single player, in cui si potranno sbloccare nuove trasformazioni per Kratos, partecipare a gare organizzate in tutto il mondo e sgommare sulla tomba di Zeus solo per ricordargli chi è che ha vinto alla fine di God of War III.

Assassin’s Weed Assassin's Weed dà allegria Perché gli assassini della serie Assassin's Creed sono fiduciosi che i salti della fede finiscano sempre dentro a dei carretti pieni di paglia? Perché non hanno paura di niente e passano le giornate a correre sui tetti? Scopritelo grazie allo spin-off Assassin's Weed, disponibile dal 20 aprile 2024 in esclusiva per PS5. Cosa si fa nel gioco? Sicuramente qualcosa, ma lo dimenticherete dopo il tutorial, quando il fumo avrà ormai invaso completamente lo schermo.

Fallout New Horizons Quando c'è da combattere Tu stai lì annoiato a guardare l'annuncio dell'ennesimo soulslike con ambientazione dark, quando ecco che Nintendo tira fuori dal cilindro il crossover che non ti aspetti e che, dopo la repulsa iniziale, più lo guardi e più ti sembra geniale. La serie Fallout incontra quella Animal Crossing in Fallout New Horizons, in cui i simpatici animaletti antropomorfi protagonisti della serie di Nintendo dovranno sopravvivere in un mondo post apocalittico creato da Tom Nook. Il giocatore dovrà quindi far indossare armature atomiche ai suoi animaletti pucciosi, per farli partire alla ricerca di risorse utili per decorare il loro vault.

The Legend of Zelda: Extreme Volleyball Zelda gioca benissimo Zelda si è stancata di salvare Hyrule insieme a quel sallucchione di Link e ha deciso di prendersi una meritata vacanza per dedicarsi alla sua attività preferita: giocare a beach volley. Quale occasione migliore per lasciarsi Ganon alle spalle e far finalmente vedere di che pasta è fatta? In fondo sono decenni che dà il suo nome a una serie dove però appare solo nelle sequenze filmate. È ora di far vedere al mondo dei videogiochi chi è che comanda, una schiacciata alla volta. The Legend of Zelda: Extreme Volleyball uscirà nel corso del 2024 per Nintendo Switch e potrebbe essere l'ultima grande esclusiva della console, prima dell'arrivo di Nintendo Switch 2.

TIFA 23 TIFA è una campionessa TIFA 23 è il gioco di calcio che non sapevamo di desiderare, con licenza ufficiale FIFPRO, in cui la protagonista è proprio lei, l'amatissima barista rivoluzionaria di Final Fantasy 7. Sostanzialmente è un clone di FIFA 23 in cui Tifa scende in campo nella squadra guidata dal giocatore e, quando ha la palla al piede, diventa inarrestabile perché sullo schermo dello stadio appaiono le immagini di un suo film monografico proiettate nel parlamento italiano, che distraggono gli altri calciatori dandole il tempo di arrivare in goal. In ultima istanza non è un titolo che lascia il segno, ma vale la pena di giocarci per sapere come Tifa abbia deciso di sfogare la sua frustrazione.

Dead Or Alive? L'eterno problema Chi non ricorda questo gioco per la prima Xbox risalente al 2003, che fondeva la serie Dead or Alive con il paradosso del gatto di Schrödinger? In realtà Dead Or Alive? era un titolo molto limitato, perché tutto ciò che si doveva fare era puntare sulla sopravvivenza o meno del gatto e poi colpire la scatola per scoprire la verità. Si potevano selezionare diversi combattenti, tratti dalla serie principale, ma senza che producessero effetti concreti sul gameplay, considerando che il gatto era uno solo. Perché ricordarlo se era un gioco così insulso? Perché i lottatori selezionabili erano solo maschi, visto che i personaggi femminili se ne erano andati a giocare a beach volley (sempre su Xbox). Insomma, a suo modo è un classico che svela in modo realistico e coraggioso cosa fanno gli uomini quando sono in gruppo e in giro non ci sono donne. Altro che ubriachezza molesta e violenza.

Marx Payne Vai Carletto, spargi il comunismo a suon di proiettili Carl Marx si è stancato di scrivere libri e ha deciso di imporre il comunismo al mondo esportandolo alla maniera USA. Armi in pugno, il padre del comunismo parte quindi per un viaggio di redenzione e vendetta contro chiunque abbia frainteso il materialismo dialettico. Nel mentre dovrà creare comunità, uccidere porci capitalisti, e curare la sua rigogliosissima barba bianca. Marx Payne è uno sparatutto in terza persona del 2001, uscito su PC, PS2 e Xbox. All'epoca alcune riviste lo premiarono con nove pugni chiusi su dieci, mentre altre sottolinearono come fosse ipocrita un gioco del genere pubblicato da uno degli editori più grandi e potenti sulla scena.