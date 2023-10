PlayStation: ci sarebbe Hermen Hulst dietro la chiusura degli studi giapponesi, per David Jaffe

Problemi

Jaffe può essere considerato decisamente attendibile quando parla dei fatti interni a PlayStation, considerando i lunghi anni in cui ha lavorato per la compagnia, creando serie come quella God of War o quella Twisted Metal.

Va detto che sul punto, ossia sul coinvolgimento di Hulst, Jaffe non ha fornito dettagli, affidandosi completamente al suo contatto, di cui evidentemente ha piena fiducia per arrivare a esporsi in questo modo.

Difficile nel caso comprendere quale sia la strategia perseguita da Hulst, attualmente il capo dei PlayStation Studios, e quali conseguenze la svolta live service potrebbe avere sulla compagnia nel lungo periodo. Quel che è certo è che Sony sta avendo più di qualche grattacapo in questo periodo, tra rivolte interne e licenziamenti, avvenuti anche in studi prestigiosi come Media Molecule e Naughty Dog, visti dall'industria come fari per la creatività nell'ambito dei tripla A.