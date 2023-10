PlayStation: Booth licenziata da Sony, sviluppatori infuriati per la svolta live service, per Jaffe

David Jaffe ha pubblicato un video in cui è tornato a parlare di quanto sta accadendo in PlayStation in queste settimane. Secondo lui Connie Booth non se ne sarebbe andata di sua spontanea volontà, ma sarebbe stata licenziata. Inoltre molti nei PlayStation Studios sarebbero infuriati per la svolta live service della compagnia.

Quando parla di fatti interni a PlayStation, Jaffe può essere considerato una fonte decisamente attendibile, considerando i contatti che avrà sviluppato negli anni all'interno della compagnia, con cui ha lavorato fino a pochissimi anni fa e per cui ha creato serie importanti come quella God of War e quella Twisted Metal. Le informazioni riportate nell'ultimo video gli sono state fornite appunto da due contatti interni a PlayStation, che hanno avuto modo di parlare direttamente con la Booth.

Jaffe ha esordito parlando del lato umano della faccenda, ossia di come la Booth abbia passato buona parte della sua vita in PlayStation, di cui era l'head of production, quindi ha detto chiaramente che è stata licenziata, ossia che non si è ritirata volontariamente. Oltretutto pare che non sia stata nemmeno avvisata in anticipo, fatto abbastanza triste se fosse vero, considerando che è stata per più di trent'anni nella compagnia ed è dietro ad alcuni dei più grandi successi di PlayStation.

Jaffe ha poi spiegato che è stato fatto lo stesso con altri dirigenti della compagnia, incluso l'ex presidente di SIE Shawn Layden, che è stato "letteralmente scortato fuori dall'edificio".

Per quanto riguarda i live service, i suoi contatti attribuiscono la svolta a Jim Ryan, che sarebbe stato convinto da qualcuno all'interno di PlayStation che sono il futuro. Così avrebbe preteso dai PlayStation Studios che iniziassero a svilupparli. Naturalmente la decisione non sarebbe stata presa bene da molti, visto che la maggior parte dei team è specializzata nella realizzazione di giochi single player cinematografici, in cui eccellono, come dimostrato per l'ennesima volta da Insomniac Games con Marvel's Spider-Man 2.

La scelta avrebbe quindi scontentato moltissimi studi, tanto da far scoppiare un grosso malcontento al momento della cancellazione del gioco di Naughty Dog (The Last of Us multiplayer). Per chi se lo stesse chiedendo: no, non puoi andare dal CEO della tua compagnia madre e dirgli che non vuoi fare quello che ti viene ordinato di fare, anche se sei Naughty Dog.

Molti hanno attribuito la colpa alla Booth per la situazione, ma secondo Jaffe, che sta cercando altre informazioni in merito, non sarebbe così. Comunque sia la dirigente sarebbe stata licenziata, con il suo staff che l'avrebbe seguita, proprio per quello che sta accadendo nello studio di Neil Druckmann.