PlayStation: la storica producer Connie Booth ha lasciato Sony, o è stata licenziata

Al momento, non è chiaro se la Booth sia stata licenziata o si sia dimessa o ritirata , fatto sta che non è più all'interno dell'organico, sebbene la notizia non sia stata ancora confermata in forma ufficiale da Sony.

La lunga carriera di Connie Booth in PlayStation

Connie Booth

Connie Booth ha ricoperto il ruolo di producer per numerosi giochi di Sony Interactive Entertainment, con il suo nome che risulta legato a oltre 100 titoli, tra i quali Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, Syphon Filter, Ratchet & Clank, SOCOM, Uncharted, Jak and Daxter, inFamous, Resistance, Sly Cooper, The Last of Us, Spider-Man, Death Stranding e Ghost of Tsushima.

Non trattandosi di sviluppo attivo, non sappiamo precisamente quanto addentro ai progetti si trovasse l'executive in questione, ma per i suoi risultati è stata anche inserita nella Hall of Fame dell'Academy of Interactive Arts & Science (AIAS) nel 2020, in quanto "fondamentale per aiutare a produrre tanti amati giochi di Sony Interactive Entertainment in oltre 25 anni".

Pare inoltre che il ruolo di Booth venga preso da Angie Smets di Guerrilla Software. Sebbene Jaffe sembri parlare di licenziamento, non è chiaro come sia andata la conclusione del rapporto lavorativo di Booth, mentre proprio in questi giorni è emerso che Visual Arts potrebbe essere stata colpita da licenziamenti.