PlayStation Studios: licenziamenti dentro Visual Arts

Uno studio di supporto

Pessimo anno per l'ndustria dei videogiochi dal punto di vista dei licenziamenti

Visual Arts Service Group fu fondato nel 2007 come studio di supporto e tale è rimasto nel corso degli anni. Gli studi di supporto hanno assunto sempre maggiore importanza all'interno dell'industria dei videogiochi, in particolare in ambito tripla A, perché forniscono assistenza preziosa ai team di sviluppo principali per consentirgli di arrivare a chiudere i loro progetti, sempre più grossi.

Il progetto più recente di Visual Arts è stato The Last of Us Parte I, poi concluso da Naughty Dog stessa. Comunque sia, sono numerose le serie PlayStation che portano anche la sua firma.

Il 2023 è stato un anno terribile per l'industria dei videogiochi che, nonostante i tentativi di consolidamento degli anni precedenti, non è riuscita a evitare più di seimila licenziamenti e numerose chiusure di studi di sviluppo, come ad esempio Mimimi Games.